Column: Vijf dwaze maagden

De brandweer in Westerlee had geen bluswater, de politie in Stadskanaal geen auto, het COA is verrast door een vluchtelingenstroom, het ministerie van Onderwijs door een lerarentekort en de regering is overvallen door die malle stikstofregels en dito boeren.

Je hoeft geen fanatieke Bijbellezer te zijn om na de opsomming van deze vijf voorbeelden meteen te denken aan de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden in het Nieuwe Testament. Daarin wordt verhaald van tien meisjes die een bruidegom tegemoet gaan. Toen deden meisjes dat nog, blijkbaar. Ze hebben lampen bij zich, maar de domme helft heeft geen olie meegenomen. Dat is zoiets als met een vrijwel lege tank (met honderd kilometer per uur natuurlijk) een tankstation voorbijrijden.

Enfin, die bruidegom laat op zich wachten, misschien iets met een bachelorsparty, de meisjes vallen in slaap, plotseling is die bruidegom er en de verstandige vijf ontsteken snel hun lampje en gaan met die man mee naar de bruiloft. De andere vijf moeten eerst nog olie gaan kopen. Ze krijgen namelijk niks van die verstandige meisjes, wat weer eens duidelijk maakt dat verstandig niet hetzelfde is als aardig. De vijf verstandige meisjes komen met hun lampjes dat feest binnen, de andere vijf komen te laat en pissen naast de spreekwoordelijke pot.

Je zou zeggen dat we, met dit verhaal in ons joods-christelijk-hellenistische gedachtegoed, toch wel hebben geleerd om ons voor te bereiden op dingen die komen gaan. Maar afgelopen week kwamen er weer allerlei dwaze maagden-voorbeelden langs. In Stadskanaal kon een winkeldief niet worden opgepakt, omdat de politie geen auto vrij kon maken (echt zo'n instant boosmaker du jour waar reaguurders liters woordkak van gaan spuiten) en moest de brandweer in Westerlee machteloos toekijken hoe een woning helemaal uitbrandde: er was geen bluswater in de buurt. Toegegeven, het zijn incidenten, maar ze roepen wel de vraag op of overheden, met hun oerwoud aan protocollen en preventieve regels, daarop zijn voorbereid.

Structureler van aard zijn het lerarentekort en de stikstofproblematiek, met bijbehorende boze leraren, boze bouwers en boze boeren. Het eerste zit er al jaren aan te komen en schreeuwt om veel betere beloning van leraren; op het tweede had het kabinet twee jaar geleden al kunnen anticiperen, zodat er nu geen stoom-en-kokend-watermaatregelen genomen hadden hoeven worden. Iets met kalf en put.

De dwaze maagd van de week is wellicht het COA. Dat sloot vorig jaar uit krenterigheid nog allerlei azc's, bijvoorbeeld in Bellingwolde en Musselkanaal, maar heeft nu 'ineens' 5000 nieuwe opvangplekken nodig, omdat de procedures en de doorstroom van asielzoekers steeds trager gaan. En er komt vast weer een nieuwe stroom vluchtelingen op gang. Het COA moet nou weer bij gemeenten gaan bedelen om een nieuw azc. Er moet daartoe weer een 'regionale regietafel' worden opgetuigd, bleek vrijdag. Het is een geluk dat er hier in de provincie nog wel wat dialoogtafels in de opslag staan.

U vraagt zich af: zijn er ook nog verstandige maagden? Jazeker, uzelf toch? Sint Martinus komt er weer aan en daar kunt u zich op voorbereiden. Er hoeft geen olie meer in de lampjes, maar verse batterijen zijn geen overbodige luxe. En voor de 'thuisblijvers': haal voldoende snoep in huis, want voor je het weet staan die kindertjes voor de deur.

Willem van Reijendam