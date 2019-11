Demonstratie tegen aanleg thermiepark Dorkwerd

Dat park moet komen op de plek van het huidige slibdepot.

'Dit is niet het Malieveld', zegt Reinoud Bon van Vereniging Dorkwerd en Omgeving, 'maar ook met deze groep mensen kunnen we prima duidelijk maken dat we hier planten en vogels willen. Daarom worden hier nu planten gepoot en vogelhuisjes gemaakt'.

Strategische plek

Volgens Bon is de plek van het slibdepot een interessant natuurgebied. 'Voor de biodiversiteit ligt het op een strategische plek: langs het Reitdiep waar een prachtige ecologische zone doodloopt, bij de Paddepoelsterweg met de Selwerderhof en aan de noordkant eindigt de nationale ecologische hoofdstructuur in het niets. Dit is een verbindingspunt.'

De komst van het twaalf hectare zonnepark zit Bon vooral dwars omdat natuur in de stad schaars is. 'Deze verbindingsplek is hier tussenuit gehaald, omdat er een slibdepot moest komen. Dat zou tijdelijk zijn en dan zou er natuurherstel komen. Maar dat krijg je natuurlijk niet onder een zwarte glasvlakte.'

20 november meepraten

Een woordvoerder van Solarfields, de ontwikkelaar van het park, zegt graag met omwonenden in gesprek te blijven. De woordvoerder geeft aan dat er onder andere een kruidenrijk grasland omheen moet komen. Er komt geen hek om het park, waardoor herten tussen de panelen door kunnen lopen.

Omwonenden kunnen op 20 november meepraten over de ecologische invulling rond het zonnepark. De bedoeling is dat de bouw van het park in 2021 begint.

