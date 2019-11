Expeditie Grunnen holt voederbieten uit

Aankomende maandag is het weer de dag dat ons lichtje branden mag. Reden genoeg voor het team van Expeditie Grunnen om te kijken bij het uithollen van voederbieten in Loppersum.

Kinderen kregen vandaag de kans om een lampion te maken van een voederbiet. Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher kijkt of de kinderen al helemaal klaar zijn voor Sint Maarten. De lampion is klaar, maar of de liedjes al goed in het hoofd zitten...

Ook in Expeditie Grunnen:

- Peter gaat verhuizen

- Stickers voor Bas in Amsterdam; 'Postzegels, bestaan die nog?'

- Een droom die uitkomt: vrachtwagenchauffeur worden

- Toneelvereniging de Eendracht verkoopt hun kleding

- Thomas laat de koeien uit

- Een kist op een kruiwagen: wat is dat nou?

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!