Onduidelijkheid over 'Smurfendorp' duurt voort: 'Maak een keus!'

Mogen eigenaren van huizen op recreatiepark de Leine bij Kropswolde, dat in de volksmond het Smurfendorp heet, daar nu wel of niet permanent wonen?

De gemeente Midden-Groningen buigt zich over die vraag. Bewoners van het park zijn geërgerd: 'Het is belofte op belofte!'.

Ruim twintig jaar

Er wordt al ruim twintig jaar gepraat over permanent wonen op het recreatiepark. In 2017 dacht de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer voor eens en voor altijd af te rekenen met het dossier: permanent wonen op het park werd niet toegestaan. Maar inmiddels is duidelijk dat het besluit van de raad niet houdbaar is en sneuvelt bij de rechter.

Simpel

En dus moet het besluit worden aangepast. Volgens de bewoners is dat heel eenvoudig. 'Het is heel simpel', zegt Bert de Beij, voorzitter van de bewonerscorporatie. 'Het voorstel moet zijn zoals de werkelijkheid is: het park blijft recreatief, maar permanente bewoning is toegestaan.'

De huidige situatie

Het Smurfendorp telt 87 huizen, waarvan 44 permanent worden bewoond. Die bewoners wonen in een uitsterfconstructie. De gemeente staat toe dat ze er permanent wonen, maar nieuwe bewoners mogen dat niet. Dan zijn er ook nog zo'n dertig huizen die permanent worden bewoond, zonder dat de bewoners toestemming hebben. De overige huizen worden recreatief gebruikt.

Te complex

De Beij is gefrustreerd over de houding van de gemeente. 'De wethouder maakt er een heel complex verhaal van. Hij heeft één probleem, maar zoekt er zes bij. Dan heb je zeven problemen en is het niet meer oplosbaar. Daardoor wordt het telkens uitgesteld.'

Houdbaar besluit

Maar volgens verantwoordelijk wethouder Jan Jakob Boersma is het dossier nou eenmaal complex. 'De vraag is simpel: ja of nee. Maar het antwoord is ingewikkeld. We hebben met heel veel aanpalende kwesties te doen.'

Boersma wil niet dezelfde fout maken als de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer. 'We willen straks een houdbaar besluit hebben. Dus ik vind kwaliteit van besluitvorming belangrijker dan tijd. Ondertussen mogen de mensen die er al wonen, daar gewoon blijven wonen.

De wethouder wil niet zeggen wat de inzet is van de gemeente en of de bewoners hun zin zullen krijgen. 'Ik wil daar echt niet op vooruit lopen. In december of januari hoop ik uitsluitsel te kunnen geven.'

