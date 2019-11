Taaij na weerzien met Nederhoed: 'Het moet uitgesproken worden'

De arbiter die vorig seizoen bij matchpoint voor Lycurgus een bal die overduidelijk in was uit gaf waarna Orion er uiteindelijk met de titel vandoor ging.

Niet uitgesproken

Zaterdagavond was Nederhoed voor het eerst weer scheidsrechter bij een thuisduel van Lycurgus. Het incident is nooit uitgesproken, tot onvrede van Lycurgus-coach Arjan Taaij.

Emotioneel afgesloten, professioneel niet

'We wisten natuurlijk dat hij deze wedstrijd zou doen,' verklaart Taaij. 'En je mag best weten dat het een thema was binnen de club. We zijn er goed mee omgegaan, ik heb hem ook gewoon een hand gegeven natuurlijk. Emotioneel hebben we het afgesloten, professioneel niet.'

Geen contact geweest

'Wat mij steekt is dat er nooit meer contact over is geweest. Ik zou graag een gesprek met Nederhoed hebben hierover. Helemaal niet in de verwijtende sfeer, maar dan kan je echt door en het uitspreken.'

Technologie

'Nu is het toch onwennig als hij op een wedstrijd van ons staat. Laat het dan zijn om de discussie over technologie in het volleybal aan te zwengelen,' besluit Taaij.

