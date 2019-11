Groningse zangeres Izaline Calister met persoonlijke voorstelling in Kielzog

Samen met haar vader maakten ze een film over Curaçao. Deze film is onderdeel van de voorstelling 'Het eiland van mijn vader'. Komende donderdag is die te zien in Het Kielzog in Hoogezand.

Izaline Calister (1969) verhuisde in 1987 van Curaçao naar Groningen. Ze studeerde er bedrijfskunde maar werkte ondertussen al aan haar muzikale carrière. Inmiddels is ze een gevierde zangeres die over de hele wereld successen boekt. In 2009 won ze een Edison en vorig jaar werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

'Mijn vader vertelde meer dan we hadden gehoopt'

Momenteel toert Izaline samen met Thijs Borsten langs Nederlandse theaters met de persoonlijke voorstelling 'Het eiland van mijn vader'. 'We hadden afgesproken dat mijn vader Thijs en mij over het eiland zou rondrijden. Thijs filmde alles. Het is een hele bijzondere reis geworden, omdat mijn vader het zo leuk vond dat hij meer vertelde dan we hadden gehoopt,' vertelt de zangeres.

'Het gaat ook over mij, over vaders en dochters'

De filmbeelden zijn onderdeel van de voorstelling 'Het eiland van mijn vader', waarin Izaline Calister vooral ook zingt onder begeleiding van Borsten. 'De voorstelling gaat in de eerste plaats over het leven van mijn vader, maar omdat mijn vader mijn vader is, gaat het ook over mij. Het gaat over vaders en dochters en over ouder worden.'

Op de fiets in Stad

Deze week staat Calister in theater Het Kielzog in Hoogezand. Het is de enige plek in Groningen waar de voorstelling is te zien. 'Volgend jaar gaan we in reprise en ik hoop dat er dan meer optredens in het Noorden zijn, want het gebeurt niet vaak dat ik in een half uurtje naar een optreden kan rijden. Als we in de stad zouden spelen, kan ik gewoon op de fiets.'

Meer informatie over het optreden van Izaline Calister is te vinden op haar website.