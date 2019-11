Donar houdt Feyenoord na boeiend gevecht van het lijf

Door deze zege stijgen de Groningers op basis van een beter puntensaldo naar de tweede plaats in de eredivisie met tien punten uit zeven duels. Ook Feyenoord en New Heroes Den Bosch haalden namelijk tien punten binnen. Landstede Zwolle blijft koploper met veertien punten, de Zwollenaren speelden al wel een wedstrijd meer.

Herstel

Na de forse tik in de FIBA Europe Cup, 87-56 nederlaag tegen Spirou, herstelde de ploeg van coach Erik Braal zich. Donar stond steeds aan de goede kant van de score en stond na het eerste kwart met 21-10 voor. Bij rust was deze voorsprong in tact: 37-25.

Oplossing

In de tweede helft kwam Feyenoord nog wel een aantal keer terug. Verschil meerdere keren naar zes punten, maar dan vond Donar aanvallend toch de oplossing om de Rotterdammers weer terug te dringen. Na dertig minuten baskebal stond het 56-45.

Niet meer in gevaar

Omdat Feyenoord het gat steeds net niet kon dichten kwam de zege van Donar in het laatste kwart niet meer in gevaar. De Groningers sloegen steeds op de juiste momenten toe en bleven verdedigend scherp. Het verschil ging in de laatste minuten nog wel van twintig naar tien punten, maar de zeg van Donar kwam niet echt meer in gevaar.

Exit Van Helfteren

Coach van de gasten Toon van Helfteren werd halverwege het vierde kwart weggestuurd door de scheidsrechters na zijn tweede technische fout. Topscorer aan de kant van de Groningers was Donte Thomas met zestien punten, Matt William Jr. was goed voor veertien punten. Uitblinker bij Feyenoord was Quentin Snider die als scherpschutter van dit duel voor 27 punten tekende.

Europees duel

Aanstaande woensdag de uitwedstrijd voor de ploeg van coach Erik Braal in België tegen Phoenix Brussels. Tip-off is om 20.30 uur. Deze wedstrijd is te volgen via een liveblog op deze website.

