Basispremie Menzis wordt één euro duurder; collectieve premies stijgen meer

De premies worden hoger, omdat de zorgkosten blijven stijgen legt financieel directeur Dirk Jan Sloots uit. 'De zorgvraag neemt toe, er zijn steeds meer ouderen en de loonkosten in de zorg stijgen. Daarnaast zien we ook dat er steeds meer complexe behandelingen beschikbaar komen, en duurdere medicijnen.'

Om de stijging van de premies te beperken haalt de zorgverzekeraar in 2020 zo'n 80 miljoen euro uit de reserves.

Collectief stijgt meer

Als je bij Menzis collectief bent verzekerd moet je rekening houden met een hogere stijging dan één euro. Dat komt omdat het kabinet de collectiviteitskorting halveert naar vijf procent. Volgens zorgminister Bruins zouden zorgverzekeraars hun oorspronkelijke premies verhogen en vervolgens verzekerden korting bieden. Het geboden prijsvoordeel zou dus nep zijn.

'Die korting is ooit (in 2006, bij de wijziging van het zorgstelsel, red.) ingezet om gezondheidswinst te realiseren via collectieve inkoop. Maar dat blijkt in de praktijk minder goed te gaan dan gedacht', zegt Dirk Jan Sloots.

Gemiddeld stijgt de collectieve premie met €3,50. 'Het is wel heel belangrijk dat mensen op hun eigen polis kijken om te zien wat de werkelijke impact voor henzelf is', zegt Sloots.

Dekking blijft grotendeels gelijk

Volgens Sloots is er een 'hele beperkte wijziging' in wat verzekerden krijgen voor hun geld. 'De dekking verschilt in 2020 nauwelijks ten opzichte van 2019. Daar verwacht ik niet hele grote verschillen voor onze verzekerden.'

Het stijgen van de zorgkosten, en dus ook de premies voor verzekerden, is een belangrijk onderwerp in het zorglandschap. Vicepremier en minister van VWS Hugo de Jonge luidde eerder dit jaar de noodklok over die steeds verder oplopende kosten. Alleen in 2019 werd er al vijf miljard euro meer uitgegeven dan in 2018, met een totaalbedrag van rond de 85 miljard euro.

Op zoek naar nieuwe maatregelen

De stijgende zorgkosten zijn voor Menzis reden om te zoeken naar nieuwe maatregelen. 'We proberen die stijging te beteugelen', zegt Sloots. 'Dat doen we enerzijds met afspraken met zorgaanbieders en anderzijds proberen we met preventie te zorgen dat er minder vraag is naar zorg.'

'Beweging en leefstijl hebben heel veel impact op de gezondheid van mensen. Dus we proberen het eten van mensen te beïnvloeden, en ervoor zorgen dat mensen andere patronen qua beweging aanleren. Met uiteindelijk het doel om de stijging van de zorgkosten te beperken.'

