Expeditie Grunnen: Racende badeenden

Maandag is het niet alleen Sint Maarten, maar ook de Elfde van de Elfde: de start van het carnavalsseizoen. Voor carnavalsvereniging De Kloosterwiekers is het het startschot voor hun 55-jarig jubileumseizoen.

Om alle extra activiteiten omtrent dit jubileum te kunnen financieren organiseerde de carnavalsvereniging een badeendjesrace. Mensen konden badeendjes kopen om de vereniging te helpen. De vijf badeendjes die als eerste over de finish zwommen, gingen er met de prijzenpot van bijna € 4.500,- vandoor.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Wat is dat nou? Een broek aan een lantarenpaal

- Chris & Arjan zijn al druk in de weer met de kerstversiering

- Even binnengluren in Kiel-Windeweer

- De koeien mogen weer de warme stal in!

- Even snuisteren bij de Herfstfair in Meeden

- Wie heeft er wel een bloemetje verdiend?

