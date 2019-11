Bewoners Ten Boer balen: 'Spullen gestolen uit bijna-gesloopte huizen'

Bewoners van de Hamplaats in Ten Boer balen als een stekker. Vorige week verlieten ze hun huizen, omdat die gesloopt worden wegens aardbevingsschade. Achtergelaten spullen blijken roofgoed.

De Hamplaats is, sinds de bewoners vertrokken zijn, een leeg terrein midden in Ten Boer. Hekken moeten indringers tegenhouden, maar slagen daar dus niet altijd in.

Ramen zijn ingekinkeld

'Een fiets is gestolen, ramen zijn ingekinkeld en deuren zijn opengebroken', zegt bewoner Roland Bouwkamp. Hij woont, in afwachting van de nieuwbouw van zijn huis, in Groningen.

Via de groepsapp van de Hamplaats weet hij dat er bij buren ook een gereedschapskist en een cv-ketel ontvreemd zijn.

Waarom zijn die spullen er nog?

'Sommige mensen konden al hun spullen niet zo snel in de opslag krijgen', verklaart Bouwkamp het feit dat sommige bewoners spullen hebben achtergelaten terwijl ze er niet meer wonen. 'Als je je huis niet leeg hebt, gebeurt dit dus.'

'Heel raar'

'Het is echt niet leuk', zegt Bouwkamp. Zelf is hij nog niet weer in zijn huis geweest sinds de inbraken plaatsvinden. 'Ik hoop dat de sleutel nog past', lacht hij.

Zijn huis, er staan teksten op de muren en er ligt nog laminaat op de grond, blijkt niet door inbrekers bezocht. Veel te stelen was er ook niet: behalve een oude deurmat, wat spijkers en de centrale verwarming is er ook niets om mee te nemen.

'Gelukkig, maar voor andere buren is het heel raar.'

Aangifte

Buren van Bouwkamp willen maandag aangifte doen. Die zouden al een vermoeden hebben wie de dieven zijn. 'Maar de politie moet maar uitzoeken of dat echt zo is', besluit de bewoner van de Hamplaats.

De politie kon zondag niet reageren.