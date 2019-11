Roeiverening KGR De Hunze delft onderspit in bootrace tegen Friezen

Aan de Emmakade in Leeuwarden werden over een lengte van 800 meter vijftien races georganiseerd waaraan in totaal dertig boten en 120 roeiers deelnamen. De zege ging uiteindelijk naar Wetterwille dat in totaal over alle races een voorsprong 107 seconden overhield op de belagers uit Groningen.

Hernieuwde traditie?

In de jaren '20 en '30 werd dit provincie gevecht jaarlijks gehouden, maar door de Tweede Wereldoorlog hield de wedstrijd in 1944 op te bestaan. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Friese vereniging is de race nu nieuw leven in geblazen.

