Braal: 'Tevreden over veerkracht, wel teveel balverlies'

'We komen uit een zware periode, met twee grote nederlagen in het buitenland,' verklaart Braal. 'Dan ben ik uiteraard blij met deze zege en onze veerkacht. Dat geeft vertrouwen, maar in fase's leden we veel te veel balverlies. Dat is zonde want zo komen hun steeds terug in de wedstrijd.'

Concentratieverlies

Het concentratieverlies brak de Groningers een paar keer bijna op. Zo kwam Feyenoord in de slotfase terug van een achterstand die twintig punten bedroeg tot tien punten. 'Dan kom ik toch weer terug op de turn-overs die wij weggeven. Als team zijn we nog niet goed genoeg op elkaar ingespeeld om dit eruit te krijgen.'

Blessures

Leon Williams deed mee aan de warming-up, maar is nog niet wedstrijdfit. Braal verwacht dat hij komende weken een bijdrage kan leveren. Jason Dourisseau bleef uit voorzorg aan de kant. Helemaal omdat hij aanstaande woensdag 13 november tegen Phoenix Brussels in de FIBA Europe Cup hard nodig is.

Prachtige uitdaging

'Ik kijk enorm uit naar die wedstrijd tegen Brussels, een prachtige uitdaging,' aldus Braal. 'Heel belangrijk, want als wij winnen hebben we alles nog in eigen hand met twee mooie thuiswedstrijden voor de boeg. In MartiniPlaza hebben we hun verslagen en Phoenix Brussels is niet heel anders gaan spelen.'

Heerlijke sfeer

Feyenoord-coach Toon van Helfteren was blij om terug te zijn in zo'n vol MartiniPlaza. 'Ik zou haast zeggen hier doe je het voor. Heerlijke sfeer. Wij waren in het eerste kwart niet bij de les, dat verschil van elf punten is de hele wedstrijd ongeveer in tact gebleven. Wij zijn een team in opbouw en moeten hiervan leren.'

Tweede technische fout

Van Helfteren werd in het begin van het vierde kwart door de scheidsrechters met zijn tweede technische fout naar de kleedkamers gestuurd. 'Het hoort bij het spel, één keer mag bij een tweede keer wordt je uitgesloten. Ik zocht eerlijk gezegd bewust die tweede keer op. Om mijn ploeg ook een keer te laten ervaren hoe het is om zonder coach verder te moeten en te zien hoe ze dat dan oppakken.'



In opbouw

Over Donar had Van Helfteren ook een mening. 'Net als bij ons is Donar een team in opbouw. Dat heeft tijd nodig, ga je niet zomaar neerzetten. In oktober, november speel je hopelijk nooit op het niveau waarop je tijdens de play-offs in april, mei wilt zitten. Er is nog voldoende tijd om de potentie van Donar verder te verwezenlijken.'

