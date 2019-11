Lopend Vuur: Kleding koop ik liever online dan in een winkel

Die Amerikaanse onlinereus is groot in kleding en opent begin volgend jaar een complete Nederlandse webwinkel, zeggen ingewijden in de mode tegen het FD.

Zij vertellen dat er gesprekken lopen tussen Bol.com en kledingmerken, waarbij namen als G-star en Tommy Hilfiger rondzingen. En dat de webwinkel zijn stap in merkkleding in januari groots wil aankondigen.

Daarmee wordt het druk op de markt voor modewebwinkels. Naast Bol.com en Amazon is ook het Duitse Zalando groot in onlinekleding. Sinds kort probeert ook Otto Group de Nederlandse markt te bestormen, met webwinkeldochter About You. Retailexperts verwachten een hevige concurrentiestrijd, waaronder het verlieslatende Wehkamp het meest te lijden zal hebben, aldus het FD.

Waar haal jij het liefst je kleding?

