De basketballers van Donar beleven wisselvallige tijden. In de FIBA Europe Cup werden onlangs twee forse nederlagen geleden, terwijl zondag in de competitie gewonnen werd van Feyenoord Basketball uit Rotterdam.

'Donar lijdt de laatste weken heel veel balverlies', constateert RTV Noord-verslaggever Karel-Jan Buurke in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord. 'Dat kan erop duiden dat ze elkaar niet goed weten te vinden. Het samenspel is er nog niet echt en dat is denk ik het voornaamste probleem.'

Vertrouwen

'In het begin van de competitie kan je nog spreken van hoge pieken en diepe dalen, omdat het nog gevormd moet worden', stelt William Pomp van Dagblad van het Noorden. 'Het is nog geen reden voor hosanna, maar het is voor het vertrouwen belangrijk dat deze wedstrijd in elk geval gewonnen is.'

'Om te huilen'

'Woensdag tegen Charleroi was het om te huilen hoe de passing verliep', vindt Pomp. 'Met name Carrington Love gooide in de eerste helft op kinderlijke wijze een paar ballen weg. Dan denk ik: Lance Jeter, ga je maar warmlopen in Amerika. Want het wordt tijd dat hij weer ingevlogen wordt.'

'Het is een jong team, dat is wel zo', beaamt Buurke. 'Vooraf was iedereen wel enthousiast en als je de spelers individueel bekijkt denk je ook: ja. Jeter was echt een leider, zo iemand mis je nu nog. Dat maakt wel verschil.'

'Absoluut zorgelijk'

Pomp noemt de situatie 'absoluut zorgelijk. Het budget is wat omhoog gegaan, maar ik zie dat absoluut niet terug in de kwaliteit die op het veld staat. We moeten de lat ook niet lager leggen, ze moeten gewoon top presteren.'

