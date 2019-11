Delfzijl speurt naar oorzaak ontstaan zinkgat

Een aannemer is bezig om de rioolbuis uit te graven die zondagmiddag voor een zinkgat zorgde aan de Hogelandsterweg in Delfzijl.

'We gaan nu eerst onderzoeken wat het probleem precies is', zegt Andries van der Laan van de gemeente.

'We zorgen ervoor dat de buis leeg is, zodat er geen rioolwater meer inkomt. Gelukkig is het nu goed weer. En dan moeten we kijken wat de beste oplossing is.'

Schrikken

De gemeente werd zondagmiddag gealarmeerd, dat er een gat in het gazon naast de weg was ontstaan.

'Het was het wel even schrikken. Ik had zes gemiste oproepen, dan denk je: Wat is er aan de hand? We hebben er direct hekken omheen gezet. Er was geen reden om meteen de gemalen uit te zetten.'

