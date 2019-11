Onthoofde zwaan gevonden: 'Het is schokkend. Vreselijk'

Een voorbijganger die met zijn hond liep, zag het karkas van de zwaan liggen en sloeg alarm. 'Hij lag in een veld dat pas is ingezaaid. We vermoeden dat hij daar aan het eten was', vertelt Van der Woude.

'Dit is moedwillig'

'Het is met mensenhanden gedaan, er zitten geen bijtsporen aan. Dat is moedwillig. De rest van het lichaam was helemaal in orde', zegt ze. 'We vinden bijvoorbeeld wel eens watervogels, waarvan we duidelijk kunnen zien dat de kop is afgebeten door een wild dier. Maar dat is de natuur.'

Boosheid

'De collega's die het dier ophaalden, waren ontzettend onder de indruk. Het zijn geen dingen die we dagelijks meemaken. Je neemt het ook mee naar huis. De boosheid vooral. Waarom?'

Oproep

De dierenambulance heeft op Facebook een oproep geplaatst in de hoop dat mensen die meer weten zich melden. 'We gaan het ook melden aan de politie en het gebied in de gaten houden.'