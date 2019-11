Supporters halen verhaal bij Sergio Padt na incident in uitgaansleven

Voor aanvang van de training, werden de supporters door FC Groningen-trainer Danny Buijs opgevangen op de parkeerplaats voor het TopsportZorgcentrum. Daarna liep de groep, met Sergio Padt voorop, naar binnen voor een gesprek met de doelman, Danny Buijs en technisch directeur Mark-Jan Fledderus. Na een gesprek van een kwartier kwamen de supporters naar buiten en kon Padt aansluiten bij de ochtendtraining.

De supporters waren boos vanwege een incident zaterdagnacht waarbij één van hen geslagen werd door een buurtgenoot van Padt.

Negatieve dingen geroepen

Padt: 'Om even exact te zijn. Ik was met mijn zwager de overwinning op Vitesse aan het vieren in de Stad. Daar kwam ik ook wat buurtgenoten uit Kropswolde tegen en een groepje supporters. Er werden die avond al best veel negatieve dingen naar me geroepen, maar dat negeerde ik en ben doorgelopen. Vervolgens werd ik teruggeroepen door wat mensen die zeiden dat er iets gebeurd was.'

Geslagen

Toen Padt terugliep zag hij naar eigen zeggen dat één van die supporters een bloedneus had. 'Ik zag dat het mis was inderdaad. Er werd verteld dat er door een vriend van me geslagen was en die groep supporters wilde met hem in contact komen. Laat ik vooropstellen dat de man die geslagen heeft geen vriend is, alleen een buurtgenoot. Ik was niet met hem in de stad.'

Niet verantwoordelijk

'Omdat ik er tien meter vanaf stond voel ik me niet verantwoordelijk', vervolgt Sergio Padt. Toen de groep supporters vanochtend bij het trainingsveld stond, ging de doelman dan ook gewoon met hen in gesprek. 'Als ik betrokken was geweest bij het incident, dan had ik ze met angst te woord gestaan. Maar dat was niet het geval. Natuurlijk wil ik niet in zulke situaties komen, maar hier kon ik niks aan doen, dat heeft die groep supporters vanochtend bevestigd tijdens het gesprek.'

De buurtgenoot van Padt, die geslagen heeft, bevestigt aan RTV Noord dat de doelman geen blaam treft en op zo'n tien meter afstand stond toen het incident plaatsvond. De man wil anoniem blijven.

De algemeen directeur van FC Groningen, Wouter Gudde kon maandagmiddag niet reageren, omdat hij in het vliegtuig zat. Hij komt later met een reactie.

