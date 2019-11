Scholenstichting Grootegast naar Raad van State om mislopen subsidie van een miljoen

In 2015 fuseerden de scholen De Coepel in Nuis met De Dorpel in De Wilp. Later ontdekte het ministerie dat ten tijde van de fusie De Coepel al geen leerlingen meer had. Alleen het personeel ging over naar de fusieschool.

Aantal leerlingen of aantal leerkrachten

De subsidie van een miljoen euro zou worden uitgesmeerd over zes jaar en zou bestemd zijn om leerkrachten en onderwijsassistenten te betalen. Volgens de minister hangt de subsidie af van het aantal leerlingen op een school en niet van het aantal leerkrachten.

De Raad van State moet een beslissing nemen of de subsidie gebaseerd is op het aantal leerkrachten of het aantal leerlingen. Ook moet de hoogste bestuursrechter kijken naar de praktijk van voor 2015. Het ministerie trad niet op tegen schoolbesturen die lege scholen lieten samengaan met andere scholen.

Bij ontslag moeten scholen meebetalen

Het ministerie heeft de fusie van in totaal zeventien schoolbesturen afgekeurd waarbij één van de scholen leegstond. Quadraten stond maandag met twee schoolbesturen uit andere provincies bij de rechter.

Het bestuur van Quadraten was ervan overtuigd dat ze goed handelden om zo het personeel in dienst te kunnen houden. Mocht de minister gelijk krijgen van de Raad van State dan moeten de leerkrachten ontslagen worden en kunnen ze een beroep doen op het Participatiefonds. In dat geval moeten de scholen meebetalen aan het ontslag van de leerkrachten.

De Raad van State streeft ernaar om binnen zes weken uitspraak te doen.

