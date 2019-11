DelfSail krijgt 300.000 euro subsidie van gemeente

'Bij de vorige editie in 2016 kregen we zo'n 200.000 euro', zegt voorzitter Jan Koolhof. 'Nu willen we bijvoorbeeld iemand inhuren om het verkeer en de veiligheid in goede banen te leiden. Dat vinden we heel belangrijk en de gemeente is het daarmee eens.'

Boost voor imago

Volgens burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl wil de gemeente graag wat extra's geven, aangezien DelfSail bijdraagt aan het versterken en het verbeteren van het imago van Delfzijl.

'We zetten ons op de kaart als een gastvrije en maritieme gemeente waar veel te zien en te beleven is', zegt Beukema. ' We zijn er trots op dat een grootschalig evenement als DelfSail binnen onze gemeente wordt georganiseerd.'

Anderhalf jaar

DelfSail vindt over ruim anderhalf jaar plaats, van 10 tot en met 13 juni 2021.

Zie hier onze compilatie van de editie van 2016: