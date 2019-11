'Natuurvergunning Groningen Airport Eelde op orde'

Groningen Airport Eelde (GAE) heeft wel degelijk een natuurbeschermingsvergunning. Dat schrijft de provincie Drenthe in een brief aan GroenLinks in de Provinciale Staten.

De partij had naar aanleiding van berichten in de media over het ontbreken van de juiste vergunningen vragen gesteld. Volgens milieuorganisaties hebben luchthavens in Nederland, dus ook GAE, ten onrechte geen natuurvergunning, schrijft RTV Drenthe.

Stikstof

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de commissie Remkes ondertussen ook al opdracht gegeven om onderzoek naar de natuurvergunningen te doen.

Remkes is ingeschakeld om te zoeken naar oplossingen voor het stikstofprobleem in Nederland, omdat er actie moet worden ondernomen om dat probleem in te dammen. Stikstof heeft namelijk negatieve effecten op de natuur. Vooral vanuit de landbouw is de uitstoot groot.

Luchthavens hebben niet de juiste vergunningen

De commissie Remkes kijkt naar de natuurbeschermingsvergunningen van alle Nederlandse luchthavens. Schiphol zou volgens milieuorganisaties bijvoorbeeld niet beschikken over de juiste vergunning. Als dat inderdaad zo is, moet de luchthaven met onmiddellijke ingang het aantal vluchten drastisch inkorten.

Groningen Airport Eelde meldde eerder al dat zij wel over de juiste vergunning beschikt. Die is afgegeven na de verlenging van de start- en landingsbaan in 2009.

Op orde

De provincie bevestigt in de brief aan GroenLinks dat de luchthaven de papieren op orde heeft. 'Wij hebben gezamenlijk met Gedeputeerde Staten van Groningen in 2009 een natuurvergunning verleend voor de bestaande, alsmede de extra vliegbewegingen ten gevolge van de baanverlenging, van GAE.'

GroenLinks heeft de provincie gevraagd ook met het ministerie contact op te nemen. Wat de partij betreft treedt het ministerie op als er iets niet in orde is 'met als doel het beschermen van de gezondheid van Drenten en de natuur.'Maar dat is volgens de provincie niet nodig, omdat alles in orde is.

