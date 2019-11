Huisartenposten slaan handen ineen om tekort aan assistenten aan te pakken (update)

Na dat traject kunnen assistenten weer aan het werk in een huisartsenpraktijk of huisartsenpost.

Meerdere trajecten

Doktersdienst Groningen, Dokterszorg Friesland, Centrale Huisartsendienst Drenthe en Huisartsenzorg Drenthe zoeken voor dit werk-leertraject nog doktersassistenten die in of na 2004 hun diploma hebben behaald, maar niet werkzaam zijn in dit beroep. Het werk-leertraject start in november bij het Noorderpoort in Stad.

'Dit zijn mensen die ooit zijn opgeleid, maar die er om de één of andere reden voor hebben gekozen om het vak niet in te gaan', zegt Yvonne Haitsma van de Doktersdienst Groningen. 'Maar die mensen hebben nog wel het papiertje en nog steeds de 'oh ja'-kennis. Voor ons een mooie groep: wellicht voelen ze ervoor om terug te keren naar hun oude liefde.'

Andere doelgroepen

Ook wordt er gekeken naar andere doelgroepen, zoals verpleegkundigen of zij-instromers uit andere sectoren. Zij kunnen ook met passende trajecten klaargestoomd worden voor een baan als doktersassistent in de huisartsenzorg.

