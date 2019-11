Oldambt akkoord met bezuinigingsslag van ruim vijf miljoen euro

'Het is een duivels dilemma', 'de voorstellen doen pijn' en 'het is bepaald geen vrolijke boodschap'. Er is in Oldambt weinig reden tot lachen. Om het hoofd boven water te houden, is politiek Oldambt maandagavond akkoord gegaan met het voorstel om ruim vijf miljoen euro te bezuinigen.

Oldambt zit in de financiële problemen. Deels door eigen beleid, deels door tegenvallers in de jeugdzorg, tekorten op bijstandsuitkeringen en doordat steeds meer inwoners de gemeente om (huishoudelijke) hulp vragen. De tekorten lopen in de miljoenen.

Emotioneel pleidooi

De bomvolle avond begon met een emotioneel betoog van de twintigjarige Jeroen Nobbe. De gemeente wil stoppen met de subsidie van 69.000 euro aan jongerenorganisatie Jimmy's in Winschoten. Bij Jimmy's komen voornamelijk jongeren met 'een rugtasje'.

Nobbe over zijn eigen situatie: 'Ik ben van top tot teen in elkaar geslagen, maar kon direct bij Jimmy's mijn verhaal doen. Even later wilde ik alle medicijnen die ik had in één keer innemen. Gelukkig werd ik betrapt door mijn broertje. Ik was enorm instabiel, maar Jimmy's heeft mij geholpen. Dankzij hen sta ik hier nog.'

Geen financiering

Het verhaal had alleen niet helemaal de uitwerking waar Nobbe en een deel van politiek Oldambt op hoopten. Wethouder Bard Boon: 'Ik heb hier de afgelopen dagen echt last van gehad, ik kan namelijk geen slecht woord verzinnen over Jimmy's. Ik kan alleen echt geen financiering vinden.'

Boon vervolgt: 'Er worden gesprekken gevoerd met Stichting Welzijn Oldambt om te kijken of zij deze doelgroep kan opvangen. Wij laten ze niet in de kou, Jimmy's is een aanvulling. De insteek is dat het concept van Jimmy's één op één wordt overgenomen. Of dat ook op de huidige locatie kan, dat kan ik niet verzekeren.'

'Keuzes maken'

Verder ging het over tal van andere bezuinigingen. Maatregelen in de zorg, bij bibliotheken en bij voetbalclubs. De dertien voetbalclubs hoeven niet langer te rekenen op een jaarlijkse subsidie van 120.000 euro. 'We moeten keuzes maken', kwam meerdere keren langs. En dat gebeurde.

Het onderhoudsniveau bij begraafplaatsen gaat omlaag, er wordt strenger gekeken naar hulpvragen van inwoners, er gaat minder geld naar cultuur, de toeristenbelasting gaat omhoog en in het gemeentehuis 'wordt gesneden'.

De focus komt meer te liggen op digitalisering en tientallen medewerkers gaan op korte termijn met pensioen, waardoor alleen al daarop naar verwachting zo'n 610.000 euro bespaard wordt.

Ook investeren

Het is niet zo dat Oldambt alleen maar bezuinigt. De gemeente is veel geld kwijt aan jeugdzorg en wil daarom ruim vier ton investeren in de jeugd. Het idee daarachter: nu investeren zorgt er later voor dat jeugd minder snel in de problemen komt. Oldambt schat dat de investering van ruim vier ton uiteindelijk ruim 1,7 miljoen euro 'oplevert'.

Ook wil de gemeente een of meerdere zogenaamde omnisportcomplexen realiseren. Dat zijn locaties waar meerdere sportclubs gebruik van kunnen maken. Het begin wordt gemaakt bij hockeyclub HCW in Winschoten. Het huidige veld is niet goed meer.

Over dat nieuwe veld werden nogal wat woorden gewisseld, maar wethouder Erich Wünker zegt daarover: 'Deze investering is echt noodzakelijk. Het is niet vijf voor twaalf, het is twaalf uur. Daarbij kunnen de hockeyclub, de korfbalclub én de voetbalclub gebruikmaken van het veld.'

Het bedrag van 300.000 euro is gereserveerd, maar het college moet eerst met een goed onderbouwd plan komen. Vervolgens moet de raad daar nog over stemmen.