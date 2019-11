Knoalster raad worstelt na tien jaar bezuinigingen: 'Preventief toezicht? Het zij zo'

De een vindt 16.000 euro per jongere in de jeugdzorg teveel geld, de ander wil misschien wel richting een zogeheten Artikel 12-status, waarbij de gemeente onder toezicht van het Rijk komt te staan. De gemeenteraad in Stadskanaal worstelt openlijk met de miljoenentekorten.

Klaas Pals, D66-raadslid haalt het nog maar eens aan. 'We zijn al tien jaar aan het bezuinigen, de lasten gaan omhoog en de leefbaarheid gaat naar beneden. We hebben bestuurders die steeds meer met de handen in het haar zitten. We hebben ons uitgebreid afgevraagd: moeten we onszelf iets verwijten. Maar we moeten vooral naar één partij kijken, het Rijk.'

Verhoging onroerendezaakbelasting

Het is een betoog die de worsteling in Stadskanaal samenvat. Knoal bezuinigt zich suf, en houdt geen cent over. Ja, in 2023 enkele tonnen, zoals de meerjarenraming voorschrijft. Maar daar houdt PvdA-voorman Egbert Hofstra zich niet aan vast. 'Meerjarenramingen zijn als dagkoersen', is zijn constatering.

Kortom, Stadskanaal wikt en weekt, rekent en schrapt. Alleen, de begroting is zonder stevige verhogingen van de onroerendezaakbelasting (ozb) en aanvullende maatregelen niet sluitend te krijgen. En vooral de ozb-verhoging is een bittere pil. 'Zestien procent, dat is fors', erkent VVD'er Hans Klopstra. Zijn achterban worstelt ermee, geeft hij grif toe.

Alternatieven om te bezuinigen zijn er wel. De SP wil geen verbouwing van de raadszaal (kosten: 285.000 euro), GemeenteBelangen pleit voor 'burgerlijke ongehoorzaamheid' bij het gemeentebestuur, Lokaal Betrokken denkt na over de afvalstoffenheffing, de PvdA en D66 zien dat preventief toezicht van de provincie geen straf hoeft te zijn en VVD wil dat er stevig wordt gekeken naar de efficiency in de jeugdzorg.

Jeugdzorg

'De gemeente Stadskanaal geeft 15 miljoen euro per jaar uit aan jeugdzorg', stelt VVD-voorman Hans Klopstra. 'Ruim 900 jongeren maken gebruik van jeugdzorg. Dat is 16.000 euro per jaar per jongere en dat is een enorm bedrag. Het gaat om 7 tot 10 medewerkers per jongere in de jeugdzorg. Dan valt er nog wel een efficiencyslag te maken.'

Hij krijgt de handen niet direct op elkaar. Ook Hofstra en Pals lukt dat niet. Ze staan er niet om te springen, maar onder preventief toezicht staan van de provincie kan ook een signaal zijn voor beide fractieleider.

Onder toezicht

'Rijk, help ons, en als daar preventief toezicht voor nodig is, het zij zo', zegt Pals (D66), duidend op de mogelijke Artikel 12-status. 'We hebben niets te vrezen.'

'Wat ons betreft is dat geen wens, maar we zien wel dat de begrotingssituatie steeds slechter wordt', ziet Hofstra. 'Maar als we steeds laten zien: we redden het, dan ziet het Rijk ook: het water staat daar nog niet aan de lippen. Preventief toezicht moet worden gezien als een signaal naar het Rijk dat we het niet meer redden.'

Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) ziet dat niet als gewenst scenario. 'Als we onder preventief toezicht van de provincie komen, moet de provincie onze begroting goedkeuren en die moet sluitend zijn. Zonder goedkeuring kunnen we geen uitgaven doen. Dat zorgt voor extra werk en de goedkeuring kan ook net zo lang onthouden worden totdat wij erin geslaagd zijn de begroting te laten sluiten.'

Hamster geeft aan dat de signalerende werking dan ontbreekt.