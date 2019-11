Reinout Douma, Karin Noeken en Mohamed Yusuf Boss winnen Groninger Cultuurprijzen

Het Noordpoolorkest van Reinout Douma won de Groninger Cultuurprijs, het theaterproject De Wijk De Wereld van Karin Noeken kreeg de Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst en choreograaf en danser Mohamed Yusuf Boss sleepte de Groninger Talentprijs in de wacht.

'Het voelt als een bekroning', vertelt orkestleider Reinout Douma na afloop van de prijsuitreiking. 'Ik vind het supertof dat we in het jaar waarin het Noordpoolorkest tien jaar bestaat dat we deze waardering krigen.' Naast de prijs kreeg Douma een cheque van vijfduizend euro overhandigd. 'Volgend jaar gaan een nieuwe jazz-album opnemen en dat gaan we bijvoorbeeld financieren met die vijfduizend euro.'

We stoppen het in de kunst, honderd procent!

'Ik ben helemaal blij, het is echt gestoord', glundert de 33-jarige Mohamed Yusuf Boss. De choreograaf en danser maakt voorstelling waarin hij mensen bij elkaar wil brengen.

'En dan mensen die normaal gesproken niet met elkaar in contact komen. We zijn een stichting aan het opbouwen en deze prijs geeft de ruimte om nieuwe dingen te kunnen doen. Maar we gaan het natuurlijk in kunst stoppen. Honderd procent!'

Als dit niet gebeurd was zou ik iemand opeten

'Ik vond dat ik hem moest winnen en als dat niet was gebeurd dan zou ik iemand opeten ofzo.' Theatermaakster Karin Noeken is helder. Zij krijgt de Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst voor De Wijk De Wereld.

Met dat project trekt ze Groninger wijken in om samen met de inwoners allerlei voorstelling te maken die uiteindelijk in het Stadsschouwburg worden opgevoerd. 'Iedereen die hier is maakt mooie dingen maar wij doen echt mooie dingen', lacht ze. 'We proberen heel cultureel Groningen mee te krijgen de wijk in. Dat lukt ons al met Club Guy & Roni, het NNT maar we willen meer. We willen de provincie in, het land in.'

Het was de eerste keer dat de Groninger cultuurprijzen met een wervelende show werden uitgereikt. Eerder gebeurde dat nogal stijfjes op het Provinciehuis. Ruim tweehonderd bezoekers waren bij de prijsuitreiking aanwezig.