Woningbrand Niebert: 'Bewoners hebben heel veel geluk gehad' (update)

Aan de Boerakkerweg in Niebert is in de nacht van maandag op dinsdag een woning door brand verwoest.

Rond vier uur 's ochtends werd de brand op de benedenverdieping ontdekt door de bewoners. Die konden, samen met hun huisdieren, allen tijdig het pand verlaten.

Afgesloten

In verband met bluswerkzaamheden zal de Boerakkerweg (N388) waarschijnlijk tot in de vroege ochtend afgesloten zijn.

'Nadat bleek dat het een uitslaande brand was hebben we meteen opgeschaald naar middelbrand', zegt woordvoerder Rotger Mollema van brandweer Marum. 'Daardoor is ook de brandweer leek erbij gekomen, en kwam ook de hoogwerker uit Groningen.'

'Snel onder controle'

'Ondanks dat het huis vrij oud was met veel hout, hadden we de brand redelijk snel onder controle', aldus Mollema. 'De mensen hebben heel veel geluk gehad, die konden de woning op het nippertje verlaten. De jongedame die boven lag te slapen werd wakker. De rookmelders hebben hun werk gedaan, anders was het heel anders afgelopen.'

De brand is 'in principe' onder controle. 'We hadden bij het nablussen nog even wat problemen met een gasleiding, maar dat is dank zij de komst van Essent opgelost', aldus de woordvoerder.

Mollema durft nog niet te zeggen wanneer de Boerakkerweg weer open kan.

Het bericht is aangepast met de informatie van Rotger Mollema van brandweer Marum.