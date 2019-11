'Plotseling viel hij zo ondersteboven met zijn hoofd op straat'

Teun Nijkamp viel bij de Sluiskade in Martenshoek, bij Hoogezand (Foto: Google Street View/eigen foto (montage RTV Noord))

'Ik kreeg een knuffel van ze toen we naar het ziekenhuis gingen. Het was zo hartverwarmend. Dit moet gewoon verteld worden'.

Mies Nijkamp uit Nieuw-Scheemda is er nog beduusd van. Ze was maandag in Martenshoek om samen het haar man boodschappen te doen.

'Plotseling viel Teun met zijn loopfiets zo ondersteboven met zijn hoofd op het wegdek. Ik ben me rot geschrokken. Daar lag hij, bewusteloos op straat.'

Hulp van alle kanten

Maar op hetzelfde moment kwam de hulp van alle kanten. 'Een jongeman van een jaar of twintig belde 112, een andere man legde iets onder zijn hoofd en anderen kwamen met dekens aanzetten en een man met EHBO hield zijn hoofd stil.'

Mies Nijkamp kon zich zo volledig op haar man concentreren. Ze wordt er nog stil van.

'Dat is toch geweldig. Je hoort zo vaak dat mensen erbij staan gaan kijken of dat mensen gewoon letterlijk over de slachtoffers heen stappen. Er zijn dus ook nog hele goeie mensen.'

Goed gedaan

Haar man ligt momenteel nog in het ziekenhuis. Naar omstandigheden gaat het redelijk goed. 'Het is stabiel en de schade valt gelukkig mee. Misschien wel dankzij de hulp die ik gehad heb.'

Wat mevrouw Nijkamp nog het meest heeft ontroerd, is het moment dat ze met de ambulance wegreden. 'Ik kreeg van iedereen die hielp een knuffel en stuk voor stuk wensten ze me sterkte. Dat heeft me zó goed gedaan.'