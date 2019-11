Vleermuizenopvang in Adorp heeft het druk en wil uitbreiden

De vleermuizenopvang in Adorp wil uitbreiden. 'Er zijn dit jaar al driehonderd opgevangen, dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar', zegt Klarissa Nienhuys van Vleermuiswerkgroep Groningen.

'Dat komt omdat de professionaliteit van de vleermuizenopvang steeds bekender wordt. Ook mensen uit Drenthe en Friesland melden zich nu in Adorp', is de verklaring van Nienhuys.

'Ze krijgen het voor elkaar om zeker de helft van de vleermuizen die worden binnengebracht in leven te houden. Bijvoorbeeld nadat ze door een kat gegrepen zijn.'

Verandering

Door de toegenomen drukte, moet er volgens haar wel wat veranderen. Nu gebeurt de opvang nog aan de keukentafel.

'We hebben een apart gebouwtje nodig. En dan ook nog aardbevingsbestendig. We zijn aan het kijken hoe dat moet. En dan moeten we een fondswerving hebben, want niemand kan dat zo uit eigen zak betalen.'

Door ons voorlichtingswerk weten mensen dat vleermuizen geen vreselijke beesten zijn Klarissa Nienhuys - Vleermuizenopvang Adorp

Begroting

Er wordt gewerkt aan het maken van een begroting, zegt Nienhuys. 'Je kan niet tegen iemand zeggen: Hallo, we hebben een huisje nodig, doet u maar wat geld op de rekening. Naast een begroting hebben we ook een helder plan en een administratie nodig. En je moet vergunningen hebben. Maar we zijn volle kracht bezig om het te organiseren.'

Beschermen

'Mensen weten door ons voorlichtingswerk nu dat het niet van die vreselijke, gevaarlijke beesten zijn, maar dat ze te beschermen zijn. Ze meppen ze niet dood, maar bellen de opvang of de dierenambulance. Wij hopen dat de mensen die zo aardig zijn de vleermuizen te redden ook een beetje willen helpen om de opvang goed te regelen.'

Als er eenmaal een begroting is, willen de vleermuizenbeschermers ook bij onder meer de provincie en de gemeente aankloppen voor steun.