Drie aanhoudingen in verkrachtingszaak Ten Boer

De zaak werd begin juli door de advocaat van het slachtoffer, Liesbeth Poortman, naar buiten gebracht, omdat zij vond dat de zedenpolitie te lang wachtte met onderzoek doen. Ze stoort zich vooral aan de bedenktijd van tien dagen, die de politie adviseert voordat er aangifte kan worden gedaan van een verkrachting.

Daardoor zou kostbaar bewijsmateriaal, in het bijzonder DNA-sporen op de lichamen van de verdachten, verloren gaan.

Opluchting

'Het is mij maandag duidelijk geworden dat de drie verdachten net zijn aangehouden, tot grote opluchting van het slachtoffer', zegt Poortman. Zij weet niet waar ze zijn gearresteerd, maar denkt dat het onderzoek niet heel moeilijk kan zijn geweest, omdat de identiteit van tenminste een van de verdachten bekend was.

Gedrogeerd

De zaak begint op 31 mei. Een vriend van het slachtoffer belt bij haar aan en vraagt of hij wat mag komen drinken. Hij heeft twee vrienden bij zich. Volgens Poortman gaat het om drie Roemenen die hier wonen en werken.

De vrouw stemt toe en laat het drietal binnen. Naar eigen zeggen is ze gedrogeerd en vindt ze zichzelf terug in bed met de drie mannen die haar seksueel misbruiken. Ze vlucht de volgende ochtend eerst weg, maar keert terug en verjaagt de drie mannen uit haar huis.

Aangifte

Als ze aangifte wil doen bij de politie, geeft die het advies om daar tien dagen over na te denken, omdat dat gebruikelijk is als het slachtoffer haar verkrachter kent. Maar als die aangifte dan nogmaals wordt uitgesteld, schakelt ze Poortman in als advocaat. Die eist dat de politie direct actie onderneemt. De politie reageerde toen dat ze dat ook zou doen en voegde eraan toe dat de gewraakte bedenktijd niet verplicht is, maar vaak wel nuttig.

Het had weinig gescheeld of ik had een kort geding tegen de politie aangespannen Liesbeth Poortman - advocaat

Kort geding

'Het is goed dat er nu eindelijk aanhoudingen zijn verricht', zegt Poortman: 'Het had weinig gescheeld of ik had een kort geding tegen de politie aangespannen om aanhoudingen af te dwingen. Dat zou een unicum zijn geweest.'

Volgens haar heeft het slachtoffer nog altijd last van wat er gebeurde. 'Maar ze is blij met de aanhoudingen. Ze voelde zich in haar eigen huis niet veilig, omdat de verdachten weten waar ze woont.'

Lees ook:

- Advocaat hekelt Groningse zedenpolitie: ze hebben niets geleerd van zaak Rosa Timmer