'Ik kwam er aan met een schaal snoep, maar er stonden vijf agenten op de stoep'

De politie stond maandagavond met een huiszoekingsbevel voor de deur bij Michael Groeneveld uit Delfzijl.

Op zoek naar explosieven

Ze waren op zoek naar explosieven bij de voormalige oprichter en lijsttrekker van de politieke partij Vijf voor Twaalf Delfzijl. Vorige week kwam Groeneveld in het nieuws omdat hij met een gevonden granaat in een emmer water naar het politiebureau was gegaan.

Het explosief had de Delfzijlster naar eigen zeggen gevonden in zijn tuin. Hij ging er vervolgens keurig, maar op een onorthodoxe manier, mee naar het bureau.

Twee agenten aan de deur

'Vorige week kwamen er al twee agenten aan de deur. Die vonden dat ik wel heel veel verstand had van explosieven en wilden in mijn tuin kijken. Dat heb ik toen geweigerd omdat ik ze wel heel insinuerend vond.'

Maandagavond stond de politie opnieuw voor de deur. 'Een officier van dienst, twee agenten en twee bomexperts. De officier vroeg vriendelijk of ze even rond mochten kijken omdat ze het vermoeden hadden dat er nog meer zou liggen. Van mij mochten ze.'

De vijf agenten vonden niets en gingen onverrichter zake terug naar het bureau.

Metaaldetector

Groeneveld speurt ook met de metaaldetector naar voorwerpen. Wellicht dat er een link is gelegd.

'Ik vind van alles, maar het gaat meestal om muntjes en andere historische voorwerpen. Maar geen granaten. Die granaat in de emmer had ik gewoon echt in de tuin gevonden'.

De 30-jarige Delfzijlster vindt de actie van de politie wel een kwalijke zaak. 'Mensen met een metaaldetector en magneetvissers liggen onder een vergrootglas en krijgen zo een stempel opgedrukt. Veel mensen geloven nu ook niet dat ik de granaat in mijn tuin heb gevonden'.

Gevaar op de loer

Groeneveld denkt dat hierdoor het gevaar op de loer ligt dat magneetvissers, metaaldetectorzoekers en anderen vondsten van explosieven niet meer gaan melden.

'Mensen laten ze voortaan liggen of gooien ze in de natuur. Je moet er toch niet aan denken dat kinderen een weggegooide granaat vinden...'

De politie zegt dat ze het zekere voor het onzekere wilden nemen en daarom naar de bewuste woning zijn gegaan en 'met toestemming van de eigenaar het huis hebben doorzocht'.

'Warme' belangstelling

Groeneveld denkt dat de 'warme' belangstelling van de politie is ontstaan door een filmpje op RTV Noord van vorige week, waarin hij vertelt over zijn vondst van de granaat in de tuin.

'Daarin zeg ik dat ik heel goed met explosieven om kan gaan. Nou, als ze even verder hadden gekeken, hadden ze geweten dat ik militair geweest ben. Daar ging ik dus heel vaak met explosieven om....'

Lees ook:

- Delfzijlster vindt explosief in achtertuin