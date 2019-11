'De schoonmaaksters troffen een compleet slagveld aan'

'De schoonmaakdames die hier iedere maandag schoonmaken ontdekten de inbraak', vertelt Doetse van der Veen, bestuurslid van 't Kompas. 'Er was hier het weekend een spooktocht geweest, dus we hadden ze gewaarschuwd voor wat ze aan konden treffen. Maar toen ze binnenkwamen stonden ze alsnog perplex. Want wat ze aantroffen was een compleet slagveld.'

Deuren ingetrapt

Zo bleken tal van deuren ingetrapt, en stond de vloer blank met water en rode wijn.

Omdat er camera's hangen in het dorpshuis, kon de politie precies zien wat er was gebeurd. 'Ze hebben bewust de deuren geforceerd met rode wijn. Misschien om sporen te wissen, zoals de politie opperde.'

Uiteindelijk gingen de dieven met niet meer dan wat kleingeld aan de haal. 'Dat hadden we hier in een kluis liggen. Maar die hebben ze geforceerd met een slijptol. Ze zijn vrij bruut tekeer gegaan', aldus Van der Veen.

Tienduizend euro schade

De schade bedraagt dik tienduizend euro, schat Van der Veen in. 'Er zijn tien deuren stuk, dat is duizend euro per deur. Voeg daarbij de schoonmaakkosten, plus het noodzakelijke schilderwerk, en je zit zo aan een aardig bedrag.'

