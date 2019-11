'Verdachte situatie' Hoogezand onder controle; bewoners mogen terug naar hun woning (update)

De 'verdachte situatie' aan de Spica in Hoogezand is onder controle. De omgeving van de straat is niet langer afgezet.

Ook kunnen de bewoners terug naar hun huizen. Die waren door de politie uit voorzorg ontruimd.

Een bewoner vertoonde volgens de politie verdacht gedrag. Nadat het aanvankelijk niet lukte contact te krijgen, raakte de politie toch met de man in gesprek.

Overlast

Buurtbewoners zeggen dat de man al jaren voor overlast zorgt.

Er werden meerdere hulpdiensten opgeroepen.

'De man om wie het ging is meegenomen naar het bureau en we gaan kijken wat het best passende vervolg voor hem is', laat de politie weten.



Dit bericht is aangevuld nadat bekend werd dat de politie in gesprek is met de bewoner en de situatie onder controle is