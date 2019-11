Hanze-lector krijgt hoge onderscheiding voor onderzoek

Dit is een nieuwe prijs voor onderzoek aan een hbo-instelling, vergelijkbaar met de Spinozaprijs voor universitair onderzoek.

'Van de wieg tot het graf'

Mobach onderzoekt hoe gebouwen zo kunnen worden ingericht dat gebruikers er baat bij hebben. Facility management gaat volgens hem 'van de wieg tot het graf en van gevangenis tot paleis'.

'Facility management is overal', zegt Mobach. 'Overal heb je voorzieningen die ervoor zorgen dat mensen in gebouwen fijn kunnen functioneren. Variërend van de receptie tot aan de koffie en het eten en het tuinonderhoud en parkeren. Noem maar op. Het heeft overal invloed maar is zo vanzelfsprekend dat mensen niet meer zien dat het er is.'

Natuurbeelden

Mobach en zijn studenten onderzochten bijvoorbeeld of patiënten die in het UMCG een CT-scan ondergaan baat hebben bij het kijken naar geprojecteerde natuurbeelden. Dat blijkt het geval: patiënten vinden de ruimte aangenamer en zijn daardoor minder bezorgd en angstig. 'En vervolgens is er ook een positieve invloed op hun bloeddruk en hartslag.'

Stilteplekken

Ander onderzoek richt zich op nieuwe stilteplekken in een gebouw van de Hanzehogeschool, die wel wat weghebben van een telefooncel of vissenkom. Ze staan op allerlei plekken in de centrale ruimte; daarbinnen valt al het dagelijkse geluid weg. 'We onderzoeken of studenten zich beter kunnen concentreren en beter kunnen samenwerken op deze plek.'

De stilteplekken op de Hanzehogeschool (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)



Erkenning

Voor dit en ander praktijkgericht onderzoek krijgt Mobach nu de Deltapremie als 'erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving'. De beoordelingscommissie roemt Mark Mobach om de impact die zijn onderzoek maakt op het kruispunt van verschillende domeinen, van openbaar vervoer tot de geestelijke gezondheidszorg.

Mobach is er blij mee. 'De eer dat je een toekenning krijgt en erkenning van de kwaliteit van het onderzoek en de manier waarop we dat met studenten en het werkveld samen hebben ingericht. En ook dat er aandacht is voor het vakgebied.'

Half miljoen

De prijs bedraagt 500.000 euro dat Mobach aan verder onderzoek besteedt. 'Tachtig procent van het bedrag kan naar onze kernactiviteiten gaan. Maar ik vind het ook heel interessant hoe de gebouwde omgeving kwetsbare personen in de samenleving kan ondersteunen of hoe we de kunsten erbij kunnen gebruiken.' Projectinitiatieven vanuit de praktijk zijn ook welkom wat Mobach betreft.

Naast Mobach kreeg lector AnneLoes van Staa van de Hogeschool Rotterdam ook een premie van 500.000 euro. De Deltapremie is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA en wordt tweejaarlijks uitgereikt.