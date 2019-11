Sportkoepel vraagt om uitstel van bezuinigingen

De sportkoepel vertegenwoordigt al jaren de sportclubs in de gemeente. 'Maar als het aan het einde van de rit eenrichtingsverkeer blijkt, is de vraag of we er nog zo veel tijd in moeten steken', zegt voorzitter Bram Reudink namens de organisatie.

'Het is geen dreigement, maar wij hebben als doel om betaalbare sport voor alle Groningers te realiseren. Als je uiteindelijk moet constateren dat je heel weinig hebt kunnen betekenen, dan is dat de bittere conclusie. We proberen het gemeentelijk beleid een bepaalde kant op te krijgen. Als dat niet lukt, moeten we aan de clubs vragen of we misschien een andere koers moeten inzetten.'

Welke bezuinigingen gaat het om?

- BSlim, een sportieve leefstijlprogramma voor de jeugd, krijgt meer geld, maar minder dan oorspronkelijk gepland

- De afschrijving van kunstgrasvelden gaat naar 12 jaar (hier is Sportkoepel Groningen het wél mee eens)

- Minder subsidies voor topsportevenementen

- Trainingsurenkorting verdwijnt, waardoor clubs 120 procent meer gaan betalen voor de huur van velden

- Huis voor de Sport krijgt geen geld meer voor verenigingsondersteuning

Vorige week werden de bezuinigingen besproken tijdens een commissievergadering. Ten overstaan van een volledig gevulde publieke tribune blafte de oppositie, maar gebeten werd er niet. Tot teleurstelling van de sportclubs.

Lauwtje reacties

'We zijn vijf jaar bezig om samen met de gemeente het sporten naar een hoger plan te krijgen. We vonden de reacties van de raadspartijen nogal lauwtjes. Daar zijn we toch wel een beetje van geschrokken.'

In de brief spreekt de sportkoepel van 'letterlijk duizenden uren' die in de samenwerking met de gemeente is gestoken. 'Tijd die wij van harte bereid zijn om te investeren teneinde de verenigingsport te ondersteunen en voor de gemeente een centraal aanspreekpunt te zijn.'

Reudink hoopt de partijen alsnog moties indienen en de sportkoepel daarmee steunen.

