Bergingsoperatie containerramp loopt ten einde

'Het is nog niet bekend wanneer dat gaat gebeuren. Dat hangt van het weer af', zegt woordvoerder Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat, dat de bergingsoperatie coördineert. 'Het kan wel even duren voordat die klus geklaard is. Want de containers - of de resten daarvan - liggen waarschijnlijk onder het zand.'

De Feijter: 'Het kon niet eerder, omdat we moesten wachten totdat het vogelbroedseizoen was afgelopen. Vijftien objecten op de bodem van de Noordzee, waarvan wij vonden dat die ook moesten opgeruimd, zijn inmiddels wel geborgen.'

Twee miljoen euro

De Feijter benadrukt dat de bergingsoperatie formeel pas is beëindigd als rederij MSC aan alle eisen heeft voldaan. Hij doelt met name op de kosten van de bergingsoperatie. Een bedrag van bijna twee miljoen euro is nog altijd niet betaald.

De Tweede Kamer maande minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) onlangs tot actie. Zij heeft laten doorschemeren desnoods de rechter in te schakelen.

De containerramp met de MSC Zoe In de nacht van 1 op 2 januari dit jaar verloor het containerschip MSC Zoe 342 containers, toen het boven de Waddeneilanden voer. Een deel van de lading spoelde aan op de eilanden en het vasteland van Groningen en Friesland. De rest belandde op de Nederlandse en Duitse zeebodem. Lithiumbatterijen In totaal gaat het om 3250 ton afval, zegt Rijkswaterstaatwoordvoerder Edwin De Feijter. Eerder werd 3400 ton genoemd, maar dat klopt volgenns hem niet. Volgens De Feijter is ongeveer 2450 ton geborgen. Naar schatting 800 ton is niet teruggevonden, waaronder een container met lithiumbatterijen. Daarvan ontbreekt ieder spoor, aldus De Feijter.

Lees ook:

- Verzekeraar MSC Zoe weigert vervolgschade te betalen

- Minister: rederij moet vaart maken met vergoeding kosten containerramp

- Lees al onze berichtgeving over de containerramp