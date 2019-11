Na ernstige ziekte groeit Harenaar uit tot succesvol fotokunstenaar

Zes jaar geleden belandt Van Luit in een rolstoel vanwege een ernstige spierziekte die ineens de kop op steekt. De vooruitzichten zijn aanvankelijk slecht. Hij zou nooit meer uit de rolstoel komen en moest op zoek naar een aangepaste woning.

Handspieren weer trainen

Als hij in Beatrixoord ligt voor revalidatie, krijgt hij als opdracht zijn handspieren weer te trainen. Hij pakt daarom zijn laptop en begint foto's van zoontje te bewerken.

Wonder boven wonder krabbelt Marcel er weer bovenop. Tijdens het revalideren begint hij foto's te bewerken. Vaak combineert hij foto's van mensen en dieren. Als hij die op Instagram plaatst, gaat het snel. Hij wordt al snel gevraagd om in Parijs te exposeren. Van Luit zegt zijn baan in de zorg op en stort zich helemaal op zijn kunstenaarschap

'Geen echt werk'

Volgens galeriehouder Daniël Muskee in Groningen is Van Luit een echt talent. 'Het zit in de compositie, in de afbeeldingen en het kleurgebruik. Het is gewoon goed.'

Inmiddels vliegt Van Luit samen met zijn gezin de wereld over vanwege de kunstwerken die hij maakt. 'Ik zie het nog steeds niet echt als werk', zegt hij er zelf over. 'Dit biedt zo veel ontspanning. Het is gewoon het beste wat er is', besluit hij.