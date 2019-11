Politie houdt anti-inbraakactie in Het Hogeland: 'Je kunt hier veel meenemen'

In Leens, Ulrum, Kloosterburen en Wehe-den Hoorn gingen agenten samen met wethouders en raadsleden op 'inbrekerspad'.

Donkere woning

Het is 18:45 uur. Terwijl half Ulrum aan het avondeten zit, loopt wijkagent Bertus de Groot met zijn zaklamp door de straten. Hij ziet een huis waar het donker is. 'Dit is echt een huis om even te bekijken hè', zegt hij.

Achter hem lopen wethouder Kristel Rutgers (CDA) en raadslid Kor Berghuis (CDA). Ze doen mee met de actie om mensen bewust te maken van de gevaren van inbrekers.

Terwijl de agent het hek probeert te openen, klinkt het getik van de hakken van Rutgers door de straat. 'Ik moet nog veel leren als inbreker', grapt ze.

Een agent controleert of hij de achterzijde van een woning probleemloos kan betreden



Fietsen en gereedschap

De bewoners van de donkere woning zijn niet thuis, maar hebben het hek en de deur wel op slot. 'Keurig, zo mag ik het zien', zegt De Groot.

Even verderop is het wel mis. Het inbrekerstrio loopt zo de tuin in van Kelvin. En ja hoor, ook de garagedeur is niet op slot. 'Er liggen fietsen, gereedschapssets en andere spullen. Je kunt hier veel meenemen', zegt De Groot.

De wijkagent confronteert hem met de inbraak. Kelvin schrikt zich kapot: 'Je denkt er niet aan. Ik zit boven met een koptelefoon op en je hoort niets. Je doet er niets tegen.'

Kwetsbaar

Nu komt de inwoner van Ulrum er goed mee weg, maar dat is niet het geval als het om echte inbrekers gaat. 'Dit laat goed zien hoe kwetsbaar mensen zijn. Wij hebben goede bedoelingen, maar hopen mensen met slechte bedoelingen hiermee voor te zijn', zegt Rutgers.

Volgens De Groot letten inbrekers vooral op ramen en deuren die openstaan. 'Belangrijk is om de lichten aan te houden en buiten lampen met bewegingssensoren op te hangen. 'Dan staan inbrekers in het licht, en dat willen ze niet.'

Weinig inbraken

De bewoners die niet thuis waren, kregen een flyer van een wit voetje van de politie. Daarop staat dat er bij hen makkelijk ingebroken kan worden. De wijkagent hoopt dat het helpt.

In Ulrum valt het nog mee, zegt De Groot: 'Hier wordt gelukkig relatief weinig ingebroken. In grotere dorpen als Bedum wordt vaker ingebroken.'