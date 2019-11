Litouwers horen celstraf tegen zich eisen na inbraken in Stad en Bedum

Twee mannen van 33 en 52 jaar uit Litouwen, die verdacht worden van inbraken in Groningen en Bedum, hoorden dinsdag in de rechtbank celstraffen tot twintig maanden tegen zich eisen. De inbraken vonden plaats in juli van dit jaar.

De mannen waren op doorreis naar Engeland, maar deden volgens de jongste verdachte 'Groningen even aan' om uit te gaan en wiet te roken. Het liep anders, want de mannen werden eind juli betrapt bij een poging tot inbraak in een woning aan de Esserweg in Stad.

Fietsen gekocht voor een paar tientjes

De fietsen die de mannen bij zich hadden toen ze staande werden gehouden, waren eerder ontvreemd tijdens een woninginbraak in Bedum. De oudste verdachte droeg de sleutel van één van de fietsen bij zich. Beide mannen ontkennen de diefstallen overigens. De fietsen hadden ze op het station gekocht voor een paar tientjes.

OV-chipreis

Na de woninginbraak in Bedum werd ook een vingerafdruk van de oudste Litouwer aangetroffen. Maar dat zei niet zoveel, opperde hij op zitting. Opvallend is ook het gebruik van de OV-chipkaart van de mannen. Onderzocht is dat de mannen met de bus naar Bedum gingen, maar nergens is te zien dat de mannen per bus terug toerden. 'En dat past prima bij de fietsendiefstal in Bedum', zei de officier.

Dat de mannen naar Groningen zouden zijn gelopen, geloofde de aanklager niet. Ook een overnachting in een hotel, zoals de oudste stelde, behoorde volgens de aanklager tot een ongeloofwaardige en zelfs leugenachtige verklaring.

Eerder veroordeeld

De jongste verdachte is eerder veroordeeld geweest voor een woninginbraak in Eindhoven. Hij hoorde vijftien maanden tegen zich eisen. De oudste kreeg de hoogste eis: twintig maanden. Hij was, zo vond de officier bewezen, in april ook in Bedum geweest om te stelen. Bij die inbraak werden geld, sieraden en elpees gestolen.

De raadsvrouwen van de Litouwers vonden het bewijs voor de inbraken te dun voor een veroordeling. Ze vroegen aan de rechtbank om de mannen vrij te spreken. De uitspraak volgt over twee weken.