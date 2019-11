Braal over Europees duel Donar: 'Verliezen we, dan wordt het heel lastig'

De basketballers van Donar spelen woensdagavond een belangrijke wedstrijd in de Europe Cup. De Groningers spelen in België tegen Phoenix Brussels en bij verlies is de volgende ronde wel heel ver weg.

Donar speelt in België het vierde duel in de poule, waarna er nog twee thuiswedstrijden volgen (tegen Karsiyaka en Spirou). De coach van Donar, Erik Braal, legt uit waarom het duel van woensdag voor hem extra beladen is.

'Nou, het is een Europese wedstrijd, dat is speciaal', begint hij. 'Het is een uitwedstrijd, ook dat is speciaal. Het is ook wel een belangrijke wedstrijd. Winnen geeft ons alle kans om door te gaan. Verliezen we, dan wordt het heel lastig.'

Winst

Donar speelde tot nu toe drie wedstrijden in de poule. Het eerste duel werd in MartiniPlaza met 75-63 gewonnen van de tegenstander van vanavond: Phoenix Brussels.

De volgende twee duels werden met groot verschil verloren. Eerst in Turkije van Pinar Karsiyaka (77-57) en vervolgens in het Belgische Charleroi van Spirou Basket (87-56).

'Geen do or die'

Toch wil Braal het duel tegen Brussels niet bestempelen als een 'do or die'-wedstrijd. 'Nee, dat nog niet, omdat je ook de andere resultaten nog niet kent. Er zijn dan er nog twee wedstrijden te spelen. Maar we zijn dan waarschijnlijk wel afhankelijk van andere ploegen.'

Over zijn ploeg is Braal momenteel vooral positief. 'Er wordt goed en enthousiast getraind. En voor mij zijn dat wel aanwijzingen dat we op de goede weg zijn. En nog steeds maken we te veel fouten, maar daar proberen we van te leren en de volgende keer minder te doen.'

Dourisseau

Jason Dourisseau, die afgelopen zondag tegen Feyenoord nog aan de kant bleef vanwege een lichte knieblessure, is woensdagavond weer inzetbaar.

Het duel tegen Phoenix Brussels begint vanavond om 20:30 uur en is live te volgen via onze website.

