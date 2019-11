Details over lading MSC Zoe bekend, al zijn er nog steeds vraagtekens

Een gedetailleerde ladinglijst: dat is waar de eilandbewoners direct na het aanspoelen van de containerrotzooi van de MSC Zoe om vroegen. Maar ook in de uitgebreidere ladinglijst die nu boven water is gekomen, blijft veel onduidelijk.

Een uitgebreidere ladinglijst van de MSC Zoe, waar Rijkswaterstaat al sinds februari mee werkt, wordt vandaag openbaar gemaakt door RTV Noord en Omrop Fryslân. Wij hebben deze lijst van Rijkswaterstaat gekregen na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob).

De lijst is hier te bekijken.

Overleg

Voor het samenstellen van de lijst moest Rijkswaterstaat om tafel met vervoerders die meer details hebben over wat er in de containers zat. Er is geen wettelijke verplichting om dat soort gegevens aan de dienst te overhandigen, maar zelfs met deze nieuwe informatie blijft er veel onduidelijkheid over de inhoud van de containers, waar geen gevaarlijke stoffen in zaten.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil kijken of dat in de toekomst beter kan en gaat daarover in overleg met de sector. De Waddenvereniging vindt dat het sowieso beter moet en dringt aan op maatregelen waarbij bijvoorbeeld privacywetgeving het openbaar maken van meer informatie niet meer in de weg zit.

Claims

'Je kunt wel in overleg met de sector, maar je kunt zelf ook bedenken wat je nodig hebt om bijvoorbeeld goed te kunnen claimen. Dan zit je niet met dit soort catastrofes waarbij er nog bijna 800 ton rotzooi in zee ligt en je bijna een jaar later nog twee miljoen euro aan claims hebt uitstaan. Dan kun je dat voorkomen en sneller afhandelen', zegt Ellen Kuipers van de Waddenvereniging.

Ook zouden er strengere internationale regels moeten komen. Dat zou onduidelijkheid over schade en aansprakelijkheid wegnemen, zoals nu het geval is met de aangespoelde plastic korrels.



Wat weten we over de containerramp met MSC Zoe?

In de nacht van 1 op 2 januari dit jaar verloor het containerschip MSC Zoe 342 containers, toen het boven de Waddeneilanden voer. Een deel van de lading spoelde aan op de eilanden en het vasteland van Groningen en Friesland. De rest belandde op de Nederlandse en Duitse zeebodem. In de nacht van 1 op 2 januari dit jaar verloor het containerschip MSC Zoe 342 containers, toen het boven de Waddeneilanden voer. Een deel van de lading spoelde aan op de eilanden en het vasteland van Groningen en Friesland. De rest belandde op de Nederlandse en Duitse zeebodem. In totaal gaat het om 3250 ton afval volgens Rijkswaterstaat. Volgens Rijkswaterstaat is ongeveer 2450 ton afval geborgen; naar schatting 800 ton is niet teruggevonden, waaronder een container met lithiumbatterijen. Daarvan ontbreekt ieder spoor.

