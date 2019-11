Lopend Vuur: 100 kilometer per uur is een prima maatregel

Bij een bedrijf in Assen worden verkeersborden gemaakt (Foto: ANP)

Veel ingrepen zijn al uitgelekt, een verlaging van de maximumsnelheid overdag naar 100 kilometer per uur springt het meest in het oog.

De lagere snelheidslimiet gaat niet alleen gelden voor wegen rond beschermde natuurgebieden, maar in het hele land, melden ingewijden. In de avond en nacht mag er wel 130 kilometer per uur gereden worden.

Uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden blijkt dat twee derde van de Groningers, Friezen en Drenten vindt dat er maatregelen genomen moeten worden om de uitstoot van stikstof te verminderen. Een meerderheid vindt een verlaging van de maximumsnelheid geen probleem.

In september vroegen we je in het Lopend Vuur ook naar de verlaging van de maximumsnelheid. Toen was 49 procent van de stemmers voor. Hoe ligt die verhouding nu?

