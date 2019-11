Gemeentebelangen Oldambt: 'Je kunt niet als klein kind blijven mokken'

Opmerkelijk, want diezelfde bezuinigingsplannen waren nog geen maand geleden reden voor de partij om af te zien van een plek in het college. Toen was het commentaar: 'Wij herkennen ons voor geen millimeter in de bezuinigingsplannen.' Wat heeft ervoor gezorgd dat de partij 180 graden is gedraaid?

Coalitiegesprekken

Gemeentebelangen komt in september in beeld als collegepartij als de SP uit de coalitie stapt, omdat de socialisten niet willen bezuinigen. Terwijl de drie overgebleven partijen doorgaan met het smeden van bezuinigingsplannen, moeten ze op zoek naar een nieuwe coalitiepartner.

De PvdA, VVD en Partij voor het Noorden gaan in gesprek met Gemeentebelangen Oldambt, maar na twee gesprekken is die partij er wel klaar mee. Fractievoorzitter Ger Klein voelt zich niet serieus genomen in de gesprekken over de noodzakelijke bezuinigingen. Zijn argument: 'Als het voorstel moet worden veranderd tot wij tevreden zijn, dan moet er wel dertig tot veertig procent worden aangepast. Dat zie ik niet gebeuren, dus dan kunnen wij er beter mee stoppen.'

Begrotingsraad



'Wij zijn niet het braafste jongetje van de klas', heeft Klein wel eens gezegd. De partij zit met drie zetels stevig in de oppositie. Gemeentebelangen slijpt voorafgaand aan elke vergadering de messen en is er niet vies van om er met gestrekt been in te gaan.

Het lijkt erop dat hij ook de begroting zo zou aanvliegen; Klein heeft dertien voorstellen klaarliggen met wijzigingen voor de begroting.

De draai



Na bijna zes uur vergaderen is het tijd voor de stemming over de begroting: wie stemt voor? Tot ieders verbazing gaat de hand van Klein de lucht in. Klein zelf: 'Nee, dit zag ik ook niet aankomen, maar je kunt niet als klein kind blijven mokken.'

Klein legt uit: 'Er zijn meerdere voorstellen die wij hebben aangedragen. De subsidie aan jongerenorganisatie Jimmy's is geschrapt, de extra OZB-verhoging is eerst van de baan, de bibliotheken blijven vooralsnog geopend en wij krijgen nog iets te zeggen over het nieuwe kunstgrasveld van 300.000 euro bij hockeyclub HCW in Winschoten. Dat had ik op voorhand allemaal niet verwacht.'

En zo is Gemeentebelangen ineens vóór de bezuinigingsplannen die een kleine maand geleden nog reden waarom om een plek in de coalitie af te wijzen. 'Ik ging er om eerlijk te zijn vanuit dat wij helemaal niks zouden binnenhalen. Dan had ik nooit voor gestemd. Maar je moet ook een keer tevreden zijn.'

Terug aan tafel?

Betekent dit dat Klein weer aanschuift aan de onderhandelingstafel? 'Nee, voorlopig doen wij niet mee. Laat de coalitiepartijen eerst maar dansen met het CDA, de ChristenUnie en D66. En als dat dansen niet bevalt, dan kunnen ze altijd nog bij ons aankloppen. Er moet toch een probleem opgelost worden.'

