Toch geen aangiftemogelijkheid bij informatieloket Ter Apel

Het loket, dat maandag 19 november de deuren opent, is bedoeld om de veiligheid in het dorp te vergroten. Beveiligers van het Centaal Orgaan opvang asielzoekers (COA), agenten, boa's en de zogenaamde ketenmariniers zullen hier zichtbaar aanwezig zijn. Burgers kunnen er terecht met informatie, tips en zorgen.

Achterhaald

Oorspronkelijk zouden er ook aangiftes worden opgenomen, maar door dit onderdeel is een streep gezet. 'Ik had gehoopt dat het hier zou kunnen met de ervaring van een pilot in Budel. Maar die informatie is inmiddels achterhaald', zegt Velema.

Privacy

De politie heeft bij Velema aangegeven vanwege privacyredenen er de voorkeur aan te geven aangiftes op te nemen op het bureau. Bovendien hebben agenten nu de mogelijkheid om in een winkel of bij iemand thuis een aangifte op te nemen.



Hier komt het informatieloket (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)



Belofte

De komst van het loket is een belofte van juli dit jaar. Er is toen afgesproken om vijf extra agenten te leveren aan het cluster Westerwolde, waaronder Ter Apel valt. Burgemeester Velema zei toen dat de agenten zich voornamelijk inzetten op handhaven en gebiedsverboden uitdelen.

Aanpak overlast

Het informatieloket wordt betaald door de gemeente, het ministerie en politie. 'We kunnen de veiligheid in Ter Apel alleen maar samen doen. Dit punt is absoluut nodig. Mensen in Ter Apel ervaren overlast. Het is de bedoeling om er structureel iets aan te doen.'

Het informatieloket is volgens Velema een stap 'op korte termijn, door aanwezig en aanspreekbaar' te zijn. 'Daarnaast willen we op langere termijn met Den Haag regelen dat veiligelanders niet meer in Ter Apel komen. Want dat is het probleem.'

Het loket gaat op vanaf volgende week op dinsdag, donderdag en vrijdag van 13 tot 18 uur open.

