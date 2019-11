De waterleiding in Groningen bestaat 140 jaar

De gemiddelde Groninger gebruikt tegenwoordig zo'n 115 liter water per persoon per dag. Niet om te drinken, maar om in te koken, te wassen, de wc mee door te spoelen en vooral om te douchen.

Het waterbedrijf bestaat vandaag 140 jaar, maar de ontstaansgeschiedenis begint eigenlijk al eerder, in 1866. Dat was het jaar dat er een cholera epidemie in Nederland woedde. Duizenden mensen overleden, maar in Amsterdam vielen opvallend veel minder slachtoffers.

Enige stad in Nederland

Die stad had sinds een aantal jaren, als eerste en enige stad in Nederland, een waterleiding, waarmee schoon water uit de duinen bij Zandvoort werd aangevoerd. Voor artsen was het verband al snel duidelijk, maar het kostte jaren om de rest van de maatschappij en de politiek mee te krijgen in de aanleg van waterleidingen.

In de Stad Groningen waren het uiteindelijke twee huisartsen die met geld van particuliere investeerders en Duitse technici de waterleiding oprichten. Op 13 november 1879 werd de N.V. Groninger Waterleiding opgericht en ging bij de Drentsche Aa in De Punt bij Glimmen de spade de grond in voor de bouw van pompinstallaties.

Nog steeds één van de belangrijkste locaties

Woensdagochtend was daar een traktatie bij de koffie, want na 140 jaar is De Punt nog steeds één van de belangrijkste locaties van het Waterbedrijf Groningen, zoals het bedrijf al 140 jaar heet.

Alle andere waterbedrijven die in navolging van het eerste bedrijf in de Stad werden opgericht zijn allemaal opgegaan in één waterbedrijf. 'We hebben de afgelopen jaren alle netwerken van de verschillende waterbedrijven in de provincie aan elkaar verbonden, zodat er één groot netwerk is ontstaan' zegt Riksta Zwart, de directeur van het Waterbedrijf.

Gevaar voor cholera

Gevaar voor cholera is er in Nederland niet meer, maar er zijn wel zorgen voor de toekomst:

Zwart: 'We zijn vooral bezig om mensen bewust om te laten gaan met water, want we kunnen onze productie niet onberkt verhogen. In de zomer zit er minder water in de Drentse Aa en dat delen we ook nog eens met natuur en landbouw.'

Grenzen

Ook aan de opname van grondwater zitten grenzen. 'Groningers gebruiken op het ogenblik 115 liter per persoon per dag en dat drinken ze natuurlijk niet allemaal op', zegt Zwart. 'We willen mensen daar bewust van maken want, ongemerkt douche je heel veel liters weg.'

'We hebben zelfs een gratis 'douchecoach' voor de mensen. Dat is een zandmeter die je in je douche kunt plakken om te zien hoe lang je onder de douche staat. Mensen bewust om laten gaan met water is voor ons de uitdaging voor de komende jaren.'

Bescheiden feestje

Woesdagavond is er feestje voor het personeel in Veendam. 'Een bescheiden feestje, want we blijven natuurlijk wel een Groninger waterbedrijf,' aldus Riksta Zwart.

