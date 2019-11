'We zetten de printer aan, en hebben dan binnen een week 600 borden klaar'

In Leek, bij HR Groep, maken ze verkeersborden. Dus toen de coalitiepartijen dinsdag bekendmaakten dat de maximum snelheid op autosnelwegen gedurende de dag terug zal gaan naar 100 km/u, ging daar vast en zeker de vlag uit.

Toch, Kees Prins? 'Natuurlijk zal de vlag uitgaan op het moment dat wij de order krijgen die we verwachten te krijgen', zegt hij nuchter. 'Aan de andere kant: het is wel business as usual. Het hoort nu eenmaal bij ons leveringspakket.'

Regeringsbesluit

Is dat zo? Van dit coalitiebesluit was een paar weken geleden immers nog geen sprake. Is het bedrijf hier wel op voorbereid?

Prins: 'Nooit helemaal natuurlijk. Maar we zijn heus in staat om de borden die we gevraagd worden te maken ook te maken.'

De Nederlandse autosnelwegen hebben momenteel zo'n 1200 130-km/u borden. Daarvan heeft HR Groep een groot gedeelte geleverd.

Een rond bord met rode rand, met 100 in het midden, plus de toevoeging '6-19 h', dat gaat hem worden.

In principe mag je 130

'In Nederland is het in principe zo dat je op de rijkswegen 130 kilometer per uur mag rijden', legt Prins uit. 'Behalve op de plekken waar staat aangegeven dat je langzamer moet.'

Maar stel dat er één dezer dagen een order om 600 borden te maken binnen rolt, hoe snel hebben Prins en HR Group die order dan klaar?

'Hangt af van de uitvoering, maar bij een order van 600 borden zetten we de printer aan, en binnen een week hebben we die dan klaar', aldus Prins.

