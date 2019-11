'100 rijden in de 3e versnelling' heeft al bijna 40.000 geïnteresseerden

Het facebookevenement '100 rijden in de 3e versnelling voor extra uitstoot' heeft in amper een etmaal tijd al bijna 40.000 geïnteresseerden verzameld. Het evenement is een initiatief van de Groninger Levent Tas.

Tas is oneens met het besluit van de coalitiepartijen om de maximumsnelheid op de autosnelwegen te verlagen naar 100 km/u. Vandaar dus het 'event' met z'n prikkelende titel, dat binnen een vloek en een zucht 40.000 belangstellenden genereerde. Aanmerkelijk meer dan de facebookgroep die een officieel protest over hetzelfde onderwerp wil organiseren.

Kudde volgt vanzelf

'Er moet uiteindelijk één iemand het initiatief nemen,', reageert Tas, 'dan volgt de rest als een kudde vanzelf.'

Waarom hij het evenement creëerde? 'Ik ben zelf werkzaam in de detachering en ik reis voor mijn werk heel veel, soms wel 300 kilometer op een dag. Een snelheidsbeperking van 30 km/u tikt de psyche van mensen wel aan.'

Het gaat hem vooral om het principe. 100 rijden in plaats van 130 bespaart uiteraard brandstof, maar daar gaat het hem niet niet om. Want: 'Mensen die brandstof of geld willen besparen zouden, als ze dat zouden willen, ook met een maximum snelheid van 130 nog steeds 100 km/u kunnen rijden.'

Signaal naar de overheid

Wat als al die 40.000 geïnteresseerden de oproep zullen volgen? 'Dan is dat wél een signaal aan de overheid... Kijk, het besluit dat is genomen door de coalitie is voor heel veel mensen absurd. Vandaar ook deze absurde actie van ons. Want het is niet gezegd dat de uitstoot van stikstof hierdoor ook daadwerkelijk wordt gereduceerd. Want de mensen kunnen, door 100 te rijden in z'n drie, nog steeds dezelfde hoeveelheid stikstof produceren.'

Het evenement staat gepland voor 1 januari, om 12:00 uur precies. Moet iedereen op dat moment 100 in z'n drie gaan rijden, volgens Tas? 'Ach, dat moet iedereen zelf weten. Ik dwing niemand iets. Maar het zou wel grappig zijn.'

Louter positief

De reacties die de Groninger tot nu toe kreeg waren overigens louter positief, zegt hij. 'Vooral vanwege het feit dat iemand het initiatief neemt. We zijn wel bezig met de mensen van de demonstratiepagina, om beide pagina's te koppelen, zodat er straks daadwerkelijk een demonstratie onstaat.'

