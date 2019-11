Provincie draagt kwart miljoen euro bij aan centrumplannen Pekela

De provincie Groningen maakt 250.000 euro over naar de gemeente Pekela. Die gemeente gaat het geld gebruiken om een pand en vier bovengelegen woningen aan de Raadhuislaan in Oude Pekela aan te kopen.

De gemeente wil de gebouwen vervolgens met de grond gelijk maken. Het is de bedoeling dat woningcorporatie Acantus op die locatie twaalf sociale huurwoningen gaat bouwen.

Leegstand



Het winkelpand staat in het centrum van Oude Pekela, maar staat al ruim vier jaar leeg. De vier bovengelegen woningen worden wel bewoond. De gemeente heeft het voor elkaar gekregen om twee van de vier woningen aan te kopen. Met de andere twee woningeigenaren lopen nog gesprekken.

Voor het aankopen van de panden is geld nodig. Hoeveel precies wil Hemmes niet zeggen, omdat de woningeigenaren hem dan in portemonnee kunnen kijken. Maar de bijdrage van de provincie is volgens hem noodzakelijk.

Hij kreeg goede nieuws woensdag te horen. 'Ik kreeg een appje dat het bedrag akkoord is. Het is altijd even afwachten als je een aanvraag doet, maar het geld is binnen!'

Nieuwe woningen



Dat het geld binnen is, betekent niet dat er direct begonnen kan worden. Zolang de laatste twee woningen niet zijn aangekocht, kan nog niks tegen de grond. Maar het bedrag van de provincie is een grote stap in de goede richting, vertelt Hemmes.

'De plannen kunnen nu sowieso worden uitgerold. Wij zijn in overleg met Acantus om tot een plan van aanpak te komen. Er is nu voldoende budget voor de aankoop en het saneren. Het is aan Acantus om de nieuwe woningen te bouwen.'