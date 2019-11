UMCG laat hond afscheid nemen van stervend baasje

'We doen het wel vaker, maar niet regelmatig', zegt Veldhuis over het afscheid. 'We vinden het belangrijk dat als er zo'n nauwe band is tussen baasje en hond, dat deze dan ook afscheid kan nemen.'

'De hond moet ook verder'

'De hond was aanwezig bij de reanimatie. In feite werd het baasje weggerukt uit zijn leven. Ook de hond moet, net als mensen, verder.'

'Samen met de partner en vrienden is de hond naar het UMCG gekomen', aldus Veldhuis. 'Hij is toen op het bed geplaatst en hij is heel mooi naar patiënt toegekropen en heeft zich daar genesteld.'

Hij lijkt heel ontspannen, terwijl hij en zijn baasje altijd een twee-eenheid waren Carla Veldhuis - hoofdverpleegkundige

'Hij is daar rustig gaan liggen. We zagen dat de hond na een tijdje via de schoot van de partner het bed afstapte. Toen was het voor ons heel duidelijk: hij heeft afscheid genomen. Het gaat nu goed met hem. Hij lijkt heel ontspannen, terwijl hij en zijn baasje altijd een twee-eenheid waren.'

Afweging

Volgens Veldhuis zijn ziekenhuizen vaak huiverig om dieren toe te laten op de intensive care vanwege hygiëneregels. Het UMCG maakt desondanks de afweging om een afscheid tussen huisdier en baasje mogelijk te maken. 'Dit vinden we gewoon belangrijk.'