117.000 euro voor zwembad Parc Emslandermeer

De provincie Groningen reserveert een subsidie van 117.000 voor de mogelijke koop van Parc Emslandermeer door de gemeente Westerwolde. De gemeenteraad beslist later of ze daadwerkelijk het zwembad willen kopen.

Het zwembad doet al langere tijd veel stof opwaaien in de gemeenteraad. Er is onzekerheid over de toekomst van het bad.

Sluiting voorkomen

Twee jaar geleden stopte de gemeente er al 40.000 euro in om een sluiting te voorkomen. Het extra geld was volgens de gemeente nodig omdat het zwembad door achterstallig onderhoud wettelijk gezien niet open te houden was.

Zwemschoolhoudster Henny de Groot zei destijds dat het geld 'een druppel op de gloeiende plaat' was. 'We weten natuurlijk allemaal dat 40.000 euro zo weg is. Toen dacht ik: dan zit ik binnen een paar maanden weer in dezelfde situatie', zei ze destijds.

Voorlopig van de baan

Maar de problemen waren voorlopig van de baan. De Stichting Bewonersbelangen Parc Emslandermeer (SBPE) is eigenaar van het zwembad en heeft toegezegd het zwembad in ieder geval tot juli 2020 open te kunnen houden.

Verwacht wordt dat de gemeenteraad in april volgend jaar een beslissing gaat nemen over de aankoop van het zwembad. Er is in ieder geval al besloten dat er een onderzoek gedaan gaat worden naar de bouwkundige staat van het gebouw.

