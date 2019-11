Robbert Klaver: 'Ik wilde helemaal niet weg'

Na bijna twaalf jaar is er een einde gekomen aan de samenwerking tussen FC Groningen en Robbert Klaver. Klaver beseft nog niet helemaal dat hij na vandaag geen medewerker meer is van FC Groningen.

'Ik heb twaalf jaar met heel veel passie bij FC Groningen gewerkt', aldus Klaver. 'Dat heeft me zowel zakelijk als privé heel veel gebracht en zonder emotioneel te worden voelt dat toch alsof me dat ontnomen wordt.'

Beide partijen hebben een vaststellingsovereenkomst getekend. Een vaststellingsovereenkomst is een contract waarmee de werkgever en de werknemer het dienstverband vrijwillig met wederzijds goedvinden kunnen beëindigen.

Ambities van de club

Voor Klaver is het niet helemaal duidelijk waarom hij weg moest. 'Ik wilde helemaal niet weg. Ik zit nog met veel vraagtekens. Er werd gezegd dat er een verschil in visie was, maar ik ben het helemaal eens met de visie. De ambities en mogelijkheden voor de club zijn er. Ik ben misschien wel een beetje van de oude stempel. Je kunt allemaal plannen en visies bedenken, maar je moet ook gewoon onderweg zijn met je team en met je bek op het stuur de handel binnenhalen.'

'De manier van besturen geeft misschien frictie', denkt Klaver. 'Ik hoor Wouter Gudde in de RTV Noord-podcast De Koffiecorner zeggen dat we bedrijven als Gasunie niet meer kunnen binnenhalen met alleen een reclamebord. En daarom zijn wij ook allemaal duurzame projecten binnen de regio gestart om dat soort grote bedrijven van dienst te kunnen zijn. Daarnaast hebben we onlangs een contract ondertekend met het Huis voor de Sport waarbij we tweehonderd voetbalkantines bezoeken, daar wordt dan twee ton mee opgehaald, maar uiteindelijk wordt dat niet bijgeschreven bij de commerciële afdeling.'

Ik realiseer me het nog niet helemaal. Ik vind het erg jammer, want ik wilde helemaal niet weg Robbert Klaver

Gudde wil volgens Klaver ook te snel gaan. 'Je zit ook in Groningen, je moet niet de heleboel op de kop zetten. Je moet stapje voor stapje vooruitgaan. Maar het is lastig om het specifiek te benoemen, er is geen sprake van ruzie. Maar de manier van werken lag gewoon te ver uit elkaar.'

Klaver zag nog wel toekomst met de club. 'We zijn nog steeds de zesde of zevende club als je ziet wat er binnengehaald is. Je ziet het in de hele markt: iedereen wil het stadion vol hebben, maar dat lukt heel veel clubs niet. Daar hebben we allemaal mee te maken en ik had daar graag nog aan bijgedragen.'

Klaver heeft de laatste tijd veel berichtjes van sponsoren, mensen die hem het beste wensen, gekregen.

De toekomst

Over de toekomst durft Klaver geen uitspraken te doen. 'Mij is geadviseerd om de eerste vier weken niets te doen, maar dat wordt lastig voor mij.'

Er zijn geruchten dat Klaver naar Emmen gaat om daar directeur te worden. 'Ik heb nog geen gesprek met Emmen gehad en morgen ga ik eerst al mijn spullen inleveren en mensen gedag zeggen bij de club. Daarna ga ik pas nadenken over de toekomst.'

Klaver wilde destijds de opvolger van Hans Nijland worden, maar werd dat niet. Volgens Klaver heeft zijn vertrek daar niets mee van te maken. 'Ik realiseer me het nog niet helemaal. Ik vind het erg jammer, want ik wilde helemaal niet weg.'

