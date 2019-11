Burgemeester Schuiling: 'Laat iedereen zaterdag zijn gezond verstand gebruiken'

Zoals vaker bij zaken die het algemeen belang raken, doet de burgemeester ook in aanloop naar de haast traditionele Pietendemonstraties een oproep: 'We zijn allemaal kind geweest. Ik zou zeggen: we gaan er allemaal een mooi feest van maken.'

Geleerd van afgelopen jaar

Afgelopen jaar waren er nog twee locaties waar gedemonstreerd kon worden: de anti-pieten stonden toen op het Emmaplein, de pro-pieten kregen een vak aan het Gedempte Zuiderdiep toegewezen.

Schuiling zegt daarvan geleerd te hebben. 'In zo'n situatie is er tussen beide vakken veel verkeer. Bovendien zoeken mensen dan of ze ergens nog veilig met hun kinderen van de intocht kunnen genieten. Daarom hebben we nu gekozen voor een opzet waarbij we de veiligheid van ouders, kinderen en Sinterklaas kunnen garanderen.'

Kinderfeest staat voorop

'Voorop staat', vervolgt de burgemeester, 'dat Sinterklaas een kinderfeest is. Ik roep volwassen mensen dan ook op dat mee te nemen in hun afweging als ze naar de intocht komen.'

'Welk standpunt je ook hebt, kinderen moeten genieten van de intocht.'

Eerder gaf de gemeente al aan dat er zaterdag extra politie-inzet is om de intocht in goede banen te leiden.

Demonstraties verbieden

Her en der zijn geluiden te horen dat 'de demonstraties maar verboden moeten worden'. De burgemeester legt uit dat dat onmogelijk is: 'Immers staat het recht op demonstreren in de grondwet.'

'Daar hoort ook bij dat dat mag binnen oog- en oorafstand van hetgeen waar je over demonstreert', zegt Schuiling. 'De wat simplistische oproep om de demonstratie te verbieden kan gewoon niet uitgevoerd worden.'

Hooligans

Hooligans van FC Groningen lieten woensdagmiddag via Facebook weten te willen demonstreren. Zij willen dat doen voor het behoud van zwarte piet, en roepen de tegenstanders van zwarte piet op thuis te blijven.

Schuiling zegt niet of de hooligans zich ook officieel bij de gemeente hebben gemeld.

